Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1621 sentetik ecza hapı, 359,50 gram sentetik uyuşturucu, 5 kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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