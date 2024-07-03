Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Hasköy ile İlkadım ilçesi Anadolu ve Zeytinlik mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan S.Ş. (38), F.E. (38), İ.B. (51) ile S.D'nin (36) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 340 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.