Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında, uyuşturucu nitelikli 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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