Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.
19 Mayıs Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'na kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar coşkuyla izledi.
Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmasıyla vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı.
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Son Dakika › Güncel › Samsun'da Vatandaşlar Dev Ekranda Avusturya-Türkiye Maçını İzledi - Son Dakika
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