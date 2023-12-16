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Samsun'da yasa dışı avcılara ceza - Son Dakika
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Samsun'da yasa dışı avcılara ceza

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'in 3 mil açığında avcılık yapan teknede kontrol yaptı. Teknenin içindeki gizli bölümde 20 kasa mezgit ve barbunya bulan ekipler, 12 metre altındaki teknelerin dip trolü kullanarak avlanmasının yasak olması nedeniyle teknedeki 4 kişiye ceza uyguladı.

Samsun\'da yasa dışı avcılara ceza
16.12.2023 - 15:01,
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Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'in 3 mil açığında avcılık yapan 11 metre uzunluğundaki teknede kontrol yaptı.

Teknenin içindeki gizli bölümde 20 kasa mezgit ve barbunya bulan ekipler, 12 metre altındaki teknelerin dip trolü kullanarak avlanmasının yasak olması nedeniyle teknedeki 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz, Samsun, Son Dakika

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