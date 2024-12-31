Samsun'da Yılbaşı İçin Balık Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı İçin Balık Fiyatları Yarıya Düştü

Samsun\'da Yılbaşı İçin Balık Fiyatları Yarıya Düştü

Samsun'da balıkçı esnafı yılın son gününde indirim uyguladı. Hamsinin kilosu 200 liradan 100 liraya düşerken, diğer balık çeşitlerinde de yılbaşı özel fiyatlar belirlendi. Balıkçı Onurcan Köse, 2025'te de fiyatların uygun kalmasını bekliyor.

31.12.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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SAMSUN'da yılın son gününde balıkçı esnafı indirime gitti. Balıkçı Onurcan Köse, "Bugün yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira" dedi.

Yılbaşında evlerinde balık tüketmek isteyenler için hamsi, barbunya, istavrit ve mezgit 100 TL'den tezgahlarda yerlerini alırken, somon 200, levrek ve çupra 300, kalkan balığı 800 TL'den satışa sunuldu. Fiyatları neredeyse yarıya indirdiklerini ve 2025 yılında da bol bol balık tüketileceğini söyleyen balıkçı Onurcan Köse, "1 haftadır hava kötüydü ve bu nedenle fiyatlar biraz pahalıydı. Ama bugün tezgahta ne varsa 100 lira diyebilirim. Vatandaş ete tavuğa bakmıyor, balık alıp bol bol yiyor. Tezgahlar kalabalık ve fiyatlar uygun" diye konuştu.

'BU YIL BALIK İÇİN BOLLUK İÇİNDE GEÇTİ VE HER ŞEY UCUZDU'

Bu yıl satılan balıkların bol ve ucuz olduğunu, 2025 yılında ise bunun devam etmesini beklediklerini ifade eden Köse, "Yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira. Barbunya, mezgit ve istavritin fiyatı bugün 100 lira. Somon 200, levrek 300, çupra ise 300 liradan satıştalar. Yılbaşına özel kalkan balığımızda 800 liradan satıştadır. 2024 balık için bolluk içinde geçti ve her şey ucuzdu. 3 ay palamut sattık. Sonra zaten hamsi başladı. Hamside şu an 100 lira, bedava sayılır. 2025'te de fiyatlar bu şekilde devam eder. Bu fiyatlar ile devam ederse vatandaşlarımız bu senede bol bol balık yer" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Yılbaşı İçin Balık Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika

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