Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun\'da Zincirleme Trafik Kazası

Tekkeköy'de 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol tekrar açıldı.

05.01.2025 01:46
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Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun - Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde midibüs, tır, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

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