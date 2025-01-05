Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun - Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde midibüs, tır, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?