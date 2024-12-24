Samsun\'daki Müze Eczane \'Altın Havan 2024\' Ödülünü Kazandı

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SAMSUN'da bulunan Karadeniz'in ilk ve tek eczane müzesi olan 'Müze Eczane', 'Altın Havan 2024' ödülünü kazandı. 1800'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle ilgi gören müzenin ödül getirmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bu tarz sektörlerde yapılan işler 'suya yazılan işler' olarak adlandırılıp zamanla kaybolmaktadır. Ama biz eczacılık tarihi dalında 'Altın Havan Ödülü'ne layık görüldük. Bu bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

Eczacı Dergisi'nin 2010 yılından itibaren düzenlediği ve eczacıların yaptığı çalışmaları ödüllendirdiği 'Altın Havan 2024' ödülünü Samsun Eczacı Odası kazandı. Bünyesinde oluşturduğu ve 1800'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle oluşturulan müzenin ödülünü alan Samsun Ecza Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Karadeniz'in ilk ve tek olma özelliğini taşıyan müzemizi açarken eczacılığın ve tababet biliminin doğduğu Anadolu topraklarının 10 bin yıllık tarihine gösterdiğimiz saygıyı ve unutulmasını istemediğimiz Anadolu kültürünü geçmişten geleceğe taşımak için meslek ve sivil toplum kuruluşlarına da görevler düştüğünü hatırlatmak istedik. Bu çalışmalarımız karşılığında odamız adına kazanmış olduğumuz Altın Havan 2024 'Eczacılık Tarihi' ödülünü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'GURUR KAYNAĞI'

Havan ödülü için hem kendilerinin hem de Samsun halkının gurur duyduğunu belirten Karacan, "Biz Eczacılar Odası'na ekip olarak geldiğimizde yaklaşık 2014-2015'li yıllardan beridir bazı hayallerimiz vardı. Yepyeni bir Eczacılar Odası binası olması, kütüphane olması, Müze Eczane olması gibi bir hedefle geldik. Müze Eczane için pandemi dönemi öncesinden başladığımız bir materyal toplama hikayemiz vardı. Eczanesini devreden veya kapatan meslektaşlarımızdan ellerinde bulunan eski ecza materyallerini alıyorduk. Onun dışında talep ederek üzerimize bağışlamalarını istediğimiz ürünler de vardı. Pandemi dönemindeki eczacıların yoğun çalışmaları tamamlandıktan sonra elimizdeki materyalleri toplayıp Müze Eczane açmak için çalışmalara başladık. Karadeniz'in ilk ve tek Müze Eczanesi'ni yapmış olduk. Eczacılık tarihi dalında 'Altın Havan Ödülü'ne layık görüldük. Bu da aslında yapılan işlerin suya yazılan işler olmadığını gösteriyor açıkçası. Geçen hafta sonu ödülümüzü İstanbul'a giderek aldık ve Samsun'a getirdik. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Samsun için de bir gurur kaynağıdır. Buradaki Müze Eczane'yi Samsun içerisinde daha büyük bir hale getirme hayalimiz de var. Dolayısıyla biz Samsun Eczacı Odası olarak, halkımıza hem turizm yönünden hem de geçmişini geleceğe taşımak adına bir şeyler yapmak adına yola koyulduk. Bunun gururu içerisindeyiz" diye konuştu.