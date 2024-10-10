Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç - Son Dakika
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Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç

Samsun Emniyeti\'ne 91 Yeni Araç

Samsun Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede etkinliği artırmak için 91 yeni aracı hizmete sundu.

10.10.2024 20:47
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Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun'un huzuru ve güvenini sağlamak üzere 24 saat görevlerinin başında olduklarını, yeni araçlarıyla suçla mücadeledeki etkinliklerinin artacağını söyledi.

Yeni alınan araçlarla il genelinde resmi ekip sayılarının yüzde 86, sivil ekip sayılarının yüzde 21, trafik ekip sayılarının yüzde 14 arttığını vurgulayan Arıbaş, "Trafik ekip araçlarımızın tamamı yenilenmiştir. Sonuç olarak büroda çalışan personel sayımız azaltılarak, sahada çalışan personel sayımız artırılmıştır." dedi.

Bu yıl aranan şahıs yakalamasında ülke genelinde ikinci sırada yer aldıklarını vurgulayan Arıbaş, tüm suç türlerine yönelik aydınlatma oranlarında yüzde 97,1 ile ülke ortalamasının üzerinde bulunduklarına işaret etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak en temel ilkelerinin kentin huzuru ve güvenliği olduğunu anlatan Arıbaş, şunları kaydetti:

"Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, aranan şahıslarla, düzensiz göçle, kadına karşı şiddetle ve her türlü suç ve suçluyla kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde küçük büyük her türlü organize suç örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele etmekteyiz. Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına, torbacılara geçit vermeyeceğiz. Şehrimizde hiçbir suçlu elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Aranan tüm şahısları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere müsaade etmeyeceğiz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle, kadına şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kastedenlere rahat nefes aldırmayacağız. Son olarak araçların İl Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından 91 yeni araç hizmete sunuldu.

Törene Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç - Son Dakika

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