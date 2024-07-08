Samsun Terme'de Sağanak Nedeniyle Su Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Terme'de Sağanak Nedeniyle Su Baskını

Samsun Terme\'de Sağanak Nedeniyle Su Baskını

Samsun'un Terme ilçesinde dün yaşanan sağanak nedeniyle tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri çökme meydana gelen bölgelere önlem amacıyla şerit çekti. Yağış sonucu mezarlıklar zarar gördü. Bölgede belediye, jandarma, sağlık, Karayolları, DSİ ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğu ilçelerinin turuncu kodla uyarıldığını belirtti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Heyelan riski olan yerlerde evlerde kalınmaması gerektiği vurgulandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise tarlaların su altında kaldığını ve şebeke suyunun içilmemesi tavsiyesinde bulundu.

08.07.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor.

İlçede dün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanağın neden olduğu taşkında gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bağsaray Mahallesi'nde bulunan tali yol ve Uludere Mahallesi'ndeki grup bağlantı yolunda çökme meydana gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Yağış nedeniyle Uludere Mahallesi'nde bulunan mezarlıklar, toprak kayması sonucu zarar gördü.

Bölgede belediye, jandarma, sağlık, Karayolları, DSİ ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Uludere Mahallesi'nde çökme meydana gelen grup bağlantı yolunda incelemede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gazetecilere, Samsun'un doğu kesiminde kalan ilçelerin dün turuncu kodla sağanağa karşı uyarıldığını hatırlattı.

Yağış öncesi hazırlık yaptıklarını, bu sayede can kaybını önlediklerini belirten Doğan, "Ama yollarda hasar, mahalle yollarında sıkıntı var. Heyelan riski olan yerler var. Arkadaşlarımız arazide çalışıyor. Henüz risk bitmiş değil Samsun'un doğu ilçeleri açısından. Bugün ve yarın risk devam ediyor. Hemşehrilerimizi dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem de ulaşım sorunu yaşanan yerlerde sorunu gidermek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki tüm kurumların Vali Orhan Tavlı başkanlığında sahada olduğunun altını çizen Doğan, herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurguladı.

Heyelan riski olan yerlerde evlerde kalınmaması uyarısı

Yaşanan su baskınlarının, yoğun yağışın kısa sürede toprakla kavuşması sebebiyle meydana geldiğine işaret eden Doğan, "Bir taraftan hazırlıklarımızı geleceğe dönük yaparken bir taraftan da yaşanan hadiseleri, en kısa sürede insanlarımızın tekrar rahata kavuşmasını sağlayacak şekilde çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Bazı mahallelerdeki yollarda çökme meydana geldiğini aktaran Doğan, "Ulaşım ana akslarında, grup yollarında genel manada sorunumuz yok ama mahalle yollarında, Samsun'un doğu ilçeleri açısından sorunlu olan yerler var. İlçe belediyelerimiz de biz de destek vererek çalışıyoruz. Grup yollarında en sıkıntılı grup yolumuz burası. Burayı da DSİ ile dere aksına çözüm üreterek ulaşıma açacağız." diye konuştu.

Doğan, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni yağış olması ihtimaline binaen çalışmalar devam ederken, bir taraftan da mevcuttaki durumu hem tespit etme hem de ulaşımını rahatlatma açısından arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. En büyük endişemiz, yağmur sonrasında oluşabilecek heyelan riskleri. Heyelan riski olan yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlarımızın evlerinde oturmamalarını önemle rica ediyoruz. Muhtarlarımıza da bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Gidecek yeri olmayan hemşehrilerimizi gerekirse biz misafir edelim diye paylaştık. İnşallah sıkıntısız şekilde Samsun bu süreci atlatacaktır. Tüm kurumlar sahada. Milletle beraber dayanışma içinde süreci en kısa sürede tekrar normal olan durumuna kavuşturmaya planlıyoruz."

Şebeke suyunun içilmemesi tavsiyesi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da ilçeye dün aşırı yağmur yağdığının altını çizerek, "Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, yarım saatte metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Gece mahsur kalanların kurtarıldığını belirten Kul, "Bugün sezaryen olacak bir kadın vardı. Saat 01.00'de onu kurtarabildik." diye konuştu.

Tarlaların su altında kaldığını, vatandaşın zararının söz konusu olduğunu anlatan Kul, şebeke suyunun kullanımını sağlık açısından tedbir amacıyla içmeyi tavsiye etmediklerini, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle vatandaşlara hem tankerlerle hem de şişelerle su dağıttıklarını söyledi.

Kul, "Kısa sürede vatandaşın yaralarını sarmaya başlayacağız. Yollarımızı yapmaya başlayacağız. Devletin bu kadar kısa sürede vatandaşın yanında olması tesellimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Halit Doğan, su baskını, Jandarma, Şebeke, Samsun, Terme, AFAD, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Terme'de Sağanak Nedeniyle Su Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Ciro Immobile, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 18:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Terme'de Sağanak Nedeniyle Su Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement