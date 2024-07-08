Samsun Terme'de Su Baskını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Samsun Terme'de Su Baskını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sonucu meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zarar gören bölgelerde önlem alırken, belediye, jandarma, sağlık, Karayolları, DSİ ve AFAD ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğu ilçelerinde riskin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Heyelan riski olan yerlerde evlerde kalınmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, tüm kurumların sahada olduğunu ve sürecin en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıklarını ifade etti.

08.07.2024 15:09
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Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor.

İlçede dün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanağın ardından taşkın nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bağsaray Mahallesi'nde bulunan tali yol ve Uludere Mahallesi'ndeki grup bağlantı yolunda çökme meydana gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Yağış nedeniyle Uludere Mahallesi'nde bulunan mezarlıklar, toprak kayması sonucu zarar gördü.

Bölgede belediye, jandarma, sağlık, Karayolları, DSİ ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Uludere Mahallesi'nde çökme meydana gelen grup bağlantı yolunda incelemede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gazetecilere, Samsun'un doğu kesiminde kalan ilçelerin dün turuncu kodla sağanağa karşı uyarıldığını hatırlattı.

Yağış öncesi hazırlık yaptıklarını, bu sayede can kaybını önlediklerini belirten Doğan, "Ama yollarda hasar, mahalle yollarında sıkıntı var. Heyelan riski olan yerler var. Arkadaşlarımız arazide çalışıyor. Henüz risk bitmiş değil Samsun'un doğu ilçeleri açısından. Bugün ve yarın risk devam ediyor. Hemşehrilerimizi dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem de ulaşım sorunu yaşanan yerlerde sorunu gidermek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki tüm kurumların Vali Orhan Tavlı başkanlığında sahada olduğunun altını çizen Doğan, herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurguladı.

Heyelan riski olan yerlerde evlerde kalınmaması uyarısı

Yaşanan su baskınlarının, yoğun yağışın kısa sürede toprakla kavuşması sebebiyle meydana geldiğine işaret eden Doğan, "Bir taraftan hazırlıklarımızı geleceğe dönük yaparken bir taraftan da yaşanan hadiseleri, en kısa sürede insanlarımızın tekrar rahata kavuşmasını sağlayacak şekilde çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Bazı mahallelerdeki yollarda çökme meydana geldiğini aktaran Doğan, "Ulaşım ana akslarında, grup yollarında genel manada sorunumuz yok ama mahalle yollarında, Samsun'un doğu ilçeleri açısından sorunlu olan yerler var. İlçe belediyelerimiz de biz de destek vererek çalışıyoruz. Grup yollarında en sıkıntılı grup yolumuz burası. Burayı da DSİ ile dere aksına çözüm üreterek ulaşıma açacağız." diye konuştu.

Doğan, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni yağış olması ihtimaline binaen çalışmalar devam ederken, bir taraftan da mevcuttaki durumu hem tespit etme hem de ulaşımını rahatlatma açısından arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. En büyük endişemiz, yağmur sonrasında oluşabilecek heyelan riskleri. Heyelan riski olan yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlarımızın evlerinde oturmamalarını önemle rica ediyoruz. Muhtarlarımıza da bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Gidecek yeri olmayan hemşehrilerimizi gerekirse biz misafir edelim diye paylaştık. İnşallah sıkıntısız şekilde Samsun bu süreci atlatacaktır. Tüm kurumlar sahada. Milletle beraber dayanışma içinde süreci en kısa sürede tekrar normal olan durumuna kavuşturmaya planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Terme'de Su Baskını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Terme'de Su Baskını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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