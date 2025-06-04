Samsun Üniversitesi'nde Dört Yeni Bölüm - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi'nde Dört Yeni Bölüm

04.06.2025 09:07
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SAMÜ, 2025-2026'da Yapay Zeka ve Yazılım bölümleriyle öğrenci alacak. 'Duvarsız Üniversite' modeliyle eğitim.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), yükseköğretime kazandırdığı dört yeni bölüme ilk öğrencilerini alacak.

SAMÜ "Duvarsız Üniversite" sloganıyla Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 28 Mayıs 2025 tarihinde aldığı kararla 2025-2026 akademik yılında bu bölümlere ilk öğrencilerini kabul edecek.

Yeni açılan bölümler arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında ise Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Programı ve Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Programı yer alıyor. Her bir yeni bölüme 30 öğrenci alınması planlanıyor.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü, günümüzde hızla büyüyen büyük veri hacminin yönetilmesi ve analiz edilmesi ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor ve 7+1 eğitim modeli sunuyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki programlar ise 3+1 eğitim modeliyle öğrencilerin sektörde deneyim kazanmasını sağlayacak.

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı SAMPA Otomotiv desteğiyle açılırken, yazılım programları Samsun Teknopark ve Ar-Ge merkezleri ile iş birlikleri öngörüyor.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, bilim insanları yetiştirme vizyonunun bir adımı olarak dört yeni bölümü öğrencilere sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni açılacak programlarla sadece yeni birer akademik açılım değil, aynı zamanda geleceğe dönük güçlü bir yatırım olduğunu aktaran Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak, 'Duvarsız Üniversite' modelimizle bilgi üretiminde ve uygulanmasında yeni bir paradigma ortaya koyma hedefimizin somut adımlarını atıyoruz. Bu yıl açtığımız Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü ile yazılım geliştirme programlarımız, tam da bu vizyonun hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Geleneksel üniversite yapılarının ötesine geçerek, bilgiyi sınıf duvarlarının dışına taşıyan bir paradigma inşa ediyoruz. Biz Samsun Üniversitesi olarak, bilgiyi yalnızca aktarılan değil, sanayi, toplum ve dijital ekosistemle etkileşim içinde sürekli yenilenen bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle 'Duvarsız Üniversite' anlayışıyla fiziksel ve dijital mekanlar arasında kesintisiz bir geçiş sağlayarak, eğitimi daha erişilebilir, çok modlu ve disiplinlerarası hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bölümlere başvurular, 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak ve mezunların teknoloji sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Mahmut Aydın, Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, samsun, Eğitim, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi'nde Dört Yeni Bölüm - Son Dakika

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