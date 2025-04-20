Samsun Üniversitesi'nden 4 Ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda Samsun Üniversitesi öğrencileri 4 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Samsun Üniversitesinden yapılan açıklamada, 2. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması kapsamında Samsun Üniversitesi öğrencilerinin "En Yerlileştirilebilir Proje", "En Psikososyal Proje" ve iki ayrı "Ar-Ge Teşvik Ödülü" kategorilerinde ödül kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ödül alan öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Elde edilen başarıdan dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kısa sürede gösterdiği olağanüstü ilerleme, akademik kadromuzun özverisi ve öğrencilerimizin üstün çabaları sayesinde mümkün olmuştur. Bu önemli başarı, üniversitemizin son dönemde projelerde ve yarışmalarda gösterdiği yükselen grafiğin devamıdır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜBİTAK 2209 sonuçlarında 226 projemizin desteklenmeye değer bulunması ve öğrenci sayısına oranla Türkiye'de birinci olmamız, TÜBİTAK 2242 Yarışmaları, TEKNOFEST ve diğer birçok ulusal/uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz derecelerle birleşince, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın üniversitemizin adını bilimsel platformlarda her geçen gün daha güçlü ve başarılı bir şekilde temsil ettikleri açıkça görülmektedir."

Üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini her zaman desteklemek için çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Bu başarılarla yetinmeyip, önümüzdeki dönemde araştırma-geliştirme altyapısını daha da güçlendirmeyi, uluslararası proje sayısını artırmayı ve uluslararası ölçekte tanınan bir araştırma kurumu haline gelmeyi hedefliyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin başarılarının devam etmesi için gereken tüm desteği sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, kara yolu kategorisinde, "Afet Durumlarında Dinamik Yol Durumu ve Rota Planlama Sistemi", haberleşme kategorisinde "Acil Durum Mesh Ağ İletişim Sistemi", demir yolu kategorisinde, "Demir yollarında Mekanik Sorun Tespiti için Yapay Destekli Kamera Sistemi" ve ???????havacılık-uzay kategorisinde "Yapay Zeka Destekli Gerçek Zamanlı Bulut Sınıflandırma ve Raporlama Sistemi" projeleri ödüle layık görüldü.???????