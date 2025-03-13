Samsun ve Ordu Protokolü İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Samsun ve Ordu Protokolü İftar Sofrasında Buluştu

Samsun'un Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi, eşi benzeri olmayan bir sınırda yer alırken, her iki ilin protokolü Ramazan ayı vesilesiyle ortak bir iftar sofrasında bir araya geldi. Başkanlar, bu buluşmanın kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

13.03.2025 20:40
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Karadeniz fıkralarını aratmayan noktada Samsun ve Ordu protokolü buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan:

"İnsanların iç içe olduğu bu noktayı iftar sofrası ile pekiştirmek istedik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Buradaki en önemli şey kardeşlik duygusu"

SAMSUN - Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, 1 adımla il değiştirip, 1 dakika farla iftar açtıkları için Karadeniz fıkrası gibi olan Samsun'un Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi, her 2 ilin protokolünü ilk kez ağırladı.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor, hal böyle olunca da ortaya Karadeniz fıkraları gibi bir tablo çıkıyor. Mahalleliler bir adımla il değiştirirken, bölgede birbirine çok yakın 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışıyor.

Yolun ortası sınır çizgisi olarak kabul ediliyor

Bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi kimi zaman farklı anlarda yükseliyor.

2025 yılında 19 gün aynı, 10 gün 1 dakika farkla iftar açacaklar

Mahalleliler, yaklaşık 10 metre mesafedeki karşı komşularını aramak istediklerinde dahi şehirlerarası kodu girmek zorunda kalıyor. 2025 yılı Ramazan ayının 19 gününde aynı, geri kalan 10 günde ise 1 dakika farkla iftar açacak olan mahalleliler, bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarlarını açıyorlar.

Her 2 ilin protokolü iftar sofrasında buluştu

Yıllardır Ramazan aylarında gündemde olan nokta, bu yıl her 2 ilin protokolünü ilk kez ağırladı. Samsun ve Ordu protokolü, 2 mahallenin ortasında Samsun ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 2 bin kişilik iftar sofrasında buluştu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda insanın katılımı ile düzenlenen iftar yemeğinde buluştu, iftar vaktinde aynı anda ezan okunduğu, aynı anda iftar açıldı.

"Buradaki en önemli şey kardeşlik duygusu"

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu mutluluğun resmi, güzel bir birlikteliği birlikte yaşadık. Üzerinde bulunduğumuz yol 2 ili ayırıyor, ama aynı zamanda da birleştiriyor, kalplerimiz birleştiriyor. Burada Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun bir masa kurduk ve Ordu ve Samsun taraflarına masaları kurduk. Güzel bir iftarı birlikte gerçekleştirdik. Buradaki en önemli şey kardeşlik duygusu. Zaten Samsun ile biz yıllarca bu birlikteliği sürdürdük, bugün de ayrıca fiziki olarak gerçekleşmiş oldu. Ordu tarafını Orduspor'un rengi olan mor beyaz, Samsun tarafını ise Samsunspor'un rengi olan kırmızı beyaza boyayacağız" dedi.

"İnsanların iç içe olduğu bu noktayı iftar sofrası ile pekiştirmek istedik"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Çok kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte olmak istedik. Ramazan ayı insanların aynı masada buluştuğu, dostlukların pekiştiği günler. Bu etkilik Ordu ve Samsun açısından çok anlamlı oldu. Burası farklı bir sınır ama hepsi ülkemizin güzellikleri. Farklı bir yerde bu kadar yakın olan noktalar yoktur. İnsanların iç içe olduğu bu noktayı iftar sofrası ile pekiştirmek istedik. İnsanlar da kırmadı, hep birlikte katılım sağladılar. Buradaki bu kardeşliği, binalarımızın renkleri ile farklı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Buralar her haliyle Samsun ve Ordu'ya örnek olacak bir mahalle olacak inşallah" diye konuştu.

Her 2 belediyeden Ramazan ayına özel etkinlikler

Öte yandan programda, Samsun ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gösteriler de sunuldu.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve Ordu Protokolü İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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