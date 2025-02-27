Samsung'un Innovation Campus'u Gençleri Yetiştiriyor

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Samsung ve UNDP Türkiye Innovation Campus programı ile gençleri dijital çağa hazırlıyor

İSTANBUL - Samsung Electronics Türkiye'nin UNDP Türkiye iş birliğiyle, gençleri dijital becerilerle geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Innovation Campus' programı 5 yılda binlerce öğrenciye ulaştı. Bugüne dek 81 il ve 200 üniversiteden 24 binden fazla gencin başvuru yaptığı program, yüzde 50'yi aşan kadın katılımcı oranı ve mezunların yüzde 90'ının istihdama katılmasıyla öne çıkıyor.

Samsung Electronics Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) iş birliği ile 2019 yılında hayata geçirdiği 'Innovation Campus' programıyla gençlere yapay zeka, nesnelerin interneti ve kodlama gibi ileri teknoloji eğitimleri vererek geleceğin dijital becerilerini kazandırıyor. Programın 5 yılda kat ettiği başarı yolculuğunu paylaşan Samsung Türkiye ve UNDP Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle üniversitelerde öğrencilerle buluşturdukları programı, önümüzdeki dönemde daha fazla gence ulaştırma hedeflerini aktardı. Samsung'un inovasyon ve sorumlu yapay zeka bilgi birikimini aktardığı, UNDP Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağı ile güçlendirdiği Innovation Campus programı kapsamında 2030'a kadar her yıl öğrenci sayısını yüzde 30 oranında arttırmak hedefleniyor.

"Samsung yapay zeka ve inovasyon gücünü Türkiye'ye de sunmakta kararlı"

Uzun yıllardır teknolojiye ciddi yatırımlar yapan ve yeni deneyimlere öncülük eden Samsung'un gençleri de gerekli bilgi ve becerilerle geleceğe hazırladığını söyleyen Samsung Electronics Türkiye CEO'su Jeff Jo, "Samsung olarak yapay zeka devriminin ön saflarında yer alıyoruz ve yapay zekanın herkes için yeni deneyimler, fırsatlar ve yenilikler oluşturma potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gençlerin bu devrimin arkasındaki itici güç olduğunu düşüyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için teknoloji birikimimizi ve yetkinliğimizi gençlere aktarıyoruz. Şirket, sorumlu yapay zeka ve inovasyon gücünü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak için Türkiye'ye de sunmakta kararlı. Genç, dinamik, teknolojiyle ilgilenen bir nüfusa sahip olan Türkiye büyük bir potansiyele sahip ve bizim için stratejik öneme sahip bir ülke" dedi.

"Kimsenin geride kalmaması için çalışıyoruz"

Innovation Campus'un dönüştürücü etkisini vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, "UNDP ve Şirket olarak, gençlere istihdam edilebilirlikleri ve gelecekteki iş fırsatları için gerekli dijital becerileri kazandırmak amacıyla güçlerimizi birleştirdik. Bu girişim yalnızca teknolojiyle ilgili değil-hızla değişen küresel ekonominin bir parçası olmaları için gençleri güçlendirmeyi de amaçlıyor. Şirket ile birlikte, eğitimi, teknolojiyi ve gerçek hayat uygulamalarını bir araya getirerek kimsenin geride kalmaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel iş dünyasının dijital becerilere ihtiyacı artıyor

2009'dan beri Türkiye'de hem tüketici elektroniği markası hem üretici hem de kurumsal vatandaş kimliğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, "Samsung, bir tüketici elektroniği şirketi olarak faaliyet gösterdiği Türkiye'de, bütün ürün kategorilerinde güçlü bir pazar varlığına sahip. Aslında faaliyet gösterdiğimiz her ülkede var olan bir kimliğimiz daha var; 'İyi bir kurumsal vatandaş'. Türkiye'de de toplumsal ve çevresel konularda çok önemli yatırımlar yaparak, daha iyi bir dünya inşa etmek için emek veriyor, değer katıyoruz. 2019 yılında UNDP Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Innovation Campus' eğitim programı da bu vizyonumuzun bir parçası. Innovation Campus ile Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine, dijital yetenek açığını kapamaya yardımcı olmayı ve ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı toplumsal fayda sağlayacak yenilikçi projeler geliştirecek genç yetenekler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmamızı sağlayan bu kolektif çabadan memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Mezun sayısının her yıl yüzde 30 oranında artması hedefleniyor

Küresel iş dünyasının yüzde 86'sının, Türk iş dünyasının ise yüzde 78'inin yapay zeka ve bilgi teknolojilerinin en dönüştürücü etkiye sahip trendler olduğuna dikkat çektiğini aktaran Azdemir, "Bu veriler ışığında önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji becerilerine duyulan talebin hızlı bir ivmeyle artış göstereceğini öngörüyoruz. Biz de kurumsal bir vatandaş olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Globalde 33 ülkede devam eden 'Innovation Campus' programıyla Türkiye'de de gençlerimize dijital beceriler kazandırarak geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde mezun sayısını her yıl en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz. Şrketin geliştirdiği en son teknolojileri programımıza hızla entegre ediyor, ince beceriler geliştirmeyi de en az dijital beceriler kadar önemsiyoruz. Kadın katılımcı oranı yüzde 51 olan programımıza toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek adına daha fazla kadın aday katılmasını amaçlıyoruz" dedi.

"Sürdürülebilir kalkınma için teknolojinin fayda oluşturan potansiyelinden faydalanmak önemli"

Yapay zekanın, sorumlu ve adil bir şekilde tasarlanır ve uygulanırsa, sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir itici güç ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hızlandırıcısı olabileceğine işaret eden UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Hansın Doğan, "Samsung ile ortak hedeflerle hayata geçirdiğimiz Innovation Campus programında öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın kökünde yer alan küresel sorunlara, toplumların karşılaştığı zorluklara çözüm üretecek, fayda sağlayacak hemen her konuda projeler ürettikleri için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tümünü kapsayan bir eğitim programı olarak öne çıkıyor. Yapay zeka tüm dünyada sektörleri dönüştürmeye devam ederken, gelişiminin toplumsal değerlerle, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili değerlerle uyumlu olması çok önemli. Bu engellerin üstesinden gelmek için verdiğimiz 'Yapay Zekada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ve 'Yapay Zekada Etik' eğitimlerinin yanı sıra geçen yıl açtığımız kadın yapay zeka sınıfımız da ilk mezunlarını verdi. Sürdürülebilir kalkınma için yapay zeka ve makine öğrenimi potansiyelinden yararlanmada en son dijital çözümler aracılığıyla araştırma ve danışmanlık desteği sağlayan SDG AI Lab da programa katkıda bulunarak, şirketin küresel eğitim müfredatına ek olarak 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 'Veri Bilimi' eğitimleri vererek, gençlerimizin bu amaçlar doğrultusunda projeler geliştirmesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun ve kapsamlı bir eğitim programı olarak tasarlandı

18-29 yaş aralığındaki iş arayışındaki gençleri hedefleyen Innovation Campus programına 5 yılda 81 il, 200 üniversiteden 24 binden fazla kişi başvurdu. Programdan bugüne dek 434 genç mezun oldu. Mezunların yüzde 90'ı istihdama katılırken geri kalanı da öğrenimine devam etti. Bir master programı gibi yoğun ve kapsamlı tasarlanan eğitim programı 350 saat yapay zeka, 240 saat nesnelerin interneti, 87 saat kodlama ve programlama gibi ileri teknolojileri içeriyor. Öğrencilere dijital eğitimlerin yanında sosyal beceriler de kazandırmayı amaçlayan program kapsamında işe hazırlık sürecine yönelik eğitimler de veriliyor. BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 6'sını doğrudan kapsayan programda eğitim alan öğrenciler, bugüne dek tüm amaçlara hizmet eden 50'yi aşkın bitirme projesi hazırladı.

Kadınlara özel yapay zeka sınıfı açıldı

Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka stratejilerine de katkıda bulunan programla UNDP Türkiye'nin desteğiyle yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği ve önyargı konularında da dersler verilerek farkındalık oluşturmakamaçlanıyor. Toplam kadın katılımcı oranı yüzde 51'e ulaşan programda geçen yıl açılan kadın yapay zeka sınıfıyla da genç kadınlara makine öğrenimi, doğal dil işleme ve dil modellerinin yanı sıra SKA'lar perspektifinde keşifsel veri analizi ve sunum becerileri gibi alanlarda da eğitim veriliyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste Programı'nın paydaşı olan Innovation Campus Programı, yapay zeka eğitimlerini daha fazla üniversite kampüsüne taşıyor. Bu iş birliği ile program Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de 17 Şubat'ta kapılarını yeni öğrencilere açtı.