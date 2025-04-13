Samsunlulardan "Ekrem İmamoğlu Serbest Bırakılsın" Çağrısı - Son Dakika
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Samsunlulardan "Ekrem İmamoğlu Serbest Bırakılsın" Çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

13.04.2025 14:24
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Haber: Mehmet Oflaz - Mehmet Rebii Özdemir Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.

CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki Samsun'da yapılacak. Genel Başkan Özel'in katılımıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesi vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Sevil Boğa Ekiz, İmamoğlu'na büyük haksızlık olduğunu ifade ederek, "Tutuklanırsa tutuklansın biz sonuna kadar peşindeyiz. Artık bu iktidarın gitmesini istiyoruz. 22 sene onlar konuştu, bundan sonra biz konuşacağız. Oylarımıza sahip çıkılmasını istiyorum" dedi.

Bir başka vatandaş da "Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın. Herkes serbest bırakılsın. Cumhurbaşkanı adayımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Şu güneş gibi doğacağız biz de. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gibi inşallah hep beraber" ifadelerini kullandı.

"Ben ondan başkasına oy vermem"

Tahsin Civelek ise "Ekrem İmamoğlu yalan bilmez, dedikodu bilmez, kimsenin hakkına göz dikmez. Bizim kapı komşumuz. Babası, dedesi benim babamın arkadaşı. Bir masada çay içtiler, sohbet ettiler. Canımı veririm onun için" diye konuştu.

Bir vatandaş "Ben ondan başkasına oy vermem" derken bir başka yurttaş ise "Haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Serbest bırakılmasını istiyoruz, kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" dedi.

"Yeter artık bıçak kemiğe dayandı"

"Adalet istiyoruz" diyen bir yurttaşın sözleri ise şunlar oldu:

"Ekrem Başkanın çıkması gerekiyor. Bu millete bu yakışır. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı. Hepimiz emekçiyiz ama hakkımızı alamıyoruz, lütfen bunu duysunlar; duyuyorlarsa da bırakıp gitsinler. Ekrem Başkanı istiyoruz. İstanbul'da halk lokantaları açıldı. Adam gidiyor 40 liraya karnını doyuruyor ama şu anda oralar da kapandı. Emekçi ne yapsın? Diyorlar ki 'Gitsin su satsın'. Olur mu? Ben emek verdim, emekli oldum, aldığım para 14 bin lira. Kendileri geçinebiliyorlar mı? Çıksınlar bir pazar yerlerine, her tarafa baksınlar da ona göre emekçilerin haklarını versinler."

Bir başka yurttaş, "İmamoğlu'nu seçtirmemek için tutukluyorlar. Hiçbir suçu olmadığına inanıyorum. Olabilir, herkes insandır. Hata yapmış olabilir. Bir kendilerine baksınlar. O beş bakana baksınlar, para pul ellerinde, ayakkabı kutularına baksınlar" dedi.

"Yapmayın, ne olur bu ülkeye, memlekete kıymayın"

Bir vatandaş da İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı şunları söyledi:

"Belki hiçbir ideolojimiz, felsefemiz uymaz ama acil kanı İmamoğlu getirecek bu ülkeye. Neden tutukluyorsun? Demokrasiyi, özgürlüğü, yaşamı, insana değeri, saygıyı, çocuğu, kadını insan kısıtlar mı? Bunların Allah korkusuyla büyüttüğü toplum bu. Allah sevgisini niye yetiştirmiyorlar? Eğer şeytan varsa kendileri. Bu ülkeye yazık, bu insanlara yazık. Şu çocuğun ne günahı var? Bir insan yumurta kuyruğuna giriyor. Bir insan hayvanı için samanı ithal ediyor. Ne yapmamız lazım? Sübhaneke'yi 7 senede bitirdim dayaktan. Hem dinimi öğreniyorum hem dayak yiyorum. Yapmayın, bu ülkeye, memlekete kıymayın."

"Benim oyumu kimse yok sayamaz"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının "siyasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı" olduğunu söyleyen bir yurttaş da "Benim oyumu kimse yok sayamaz. Ben bu memlekete 30 yıl öğretmenlik yapmış bir vatandaşım. Haklarımı kullanıyorum bayrak için. Çocuklarımdan vazgeçtim, iki tane çocuğumu okuttum, pişmanım. Şu anda ikisi de işsiz. 2 yıldır mahkemede, tazminatını alamıyoruz. Bu yargı sadece Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Bu bayrak için, torunlarım için buradayım. Ekrem Başkanın salıverilmesini kısa zamanda istiyorum. Hak için, hukuk için, adalet için. Söyleyeceklerim çok, ağzım dolu konuşamıyorum. Korkmuyorum kimseden" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsunlulardan 'Ekrem İmamoğlu Serbest Bırakılsın' Çağrısı - Son Dakika

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