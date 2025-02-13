SAMÜ ve Başsavcılık\'tan Protokol İmzası

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Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMÜ Rektörlük Şehir Ofisi'nde, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi amacıyla SAMÜ ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'in imzaladığı protokol kapsamıyla yükümlülerin sosyal hayata katılımları desteklenerek sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmasına imkan sağlanacak.