Sanatçı Pia Bozyel'den Barış ve Savaş Mesajı - Son Dakika
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Sanatçı Pia Bozyel'den Barış ve Savaş Mesajı

17.06.2025 03:31
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Pia Bozyel, New York'taki sergisinde atık malzemelerle savaşın yıkımını ve barışın gücünü vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı ve onarıcı gücüne vurgu yaptı.

Sanatçı Bozyel'e ait serginin açılışı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı'nın destekleriyle, New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti.

Küratörlüğünü İtalyan sanatçılar Elisa Bertaglia ve Gabriele Grones'in üstlendiği serginin açılışına, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere çok sayıda sanatsever, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcileri, BM personeli ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Yıldız, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atığın bir Türkiye markası olduğunun altını çizerek, Bozyel'e atık malzemeleri bir sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bozyel de AA muhabirine, "Bugün burada atık malzemelerden yaptığım ayıcıklarla esasen savaşın yarattığı yıkımın yanı sıra barışın iyileştirici gücüne dikkati çekmek istedim." dedi.

Yarısı siyah, yarısı geleneksel Türk motiflerini içeren kumaşlarla kaplı ayıcıkların savaş ile barış arasındaki uçurumu anlattığını aktaran Bozyel, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, sıfır atık konusunda BM'de öncü rol oynuyor. Kendisi bizlere de büyük ilham kaynağı oluyor. Ben de bu nedenle sergilerimde atık malzemelere yer vererek, sıfır atık hedefine katkı sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bozyel, savaşın sadece dinler, diller ya da ırklar arasında bir mücadele olmadığını da belirterek, "Savaş, esasen jenerasyonlar arasında verilen bir mücadele. Bu yüzden bugün attığımız her adım, aldığımız her karar ve gösterdiğimiz kayıtsızlık, yarının dünyasını kuracak çocuklarımınız kaderini belirliyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Merkezi'ndeki sergi 27 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanatçı Pia Bozyel'den Barış ve Savaş Mesajı - Son Dakika

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