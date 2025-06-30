Sanatçılardan Palestine Action'a Destek

Ünlü İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters ile Massive Attack üyesi Robert Del Naja'nın da aralarında bulunduğu sanatçılar, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilme girişimine tepki gösterdi.

Müzik, sinema, sahne ve moda dünyasından isimler, hükümetin Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme girişimine tepki gösteren mektubu imzaladı.

Aralarında Pink Floyd solisti Roger Waters, Massive Attack üyesi Robert Del Naja, The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton ve BAFTA ödüllü oyuncu Juliet Stevenson'ın bulunduğu 38 İngiliz sanatçı, İngiltere hükümetinin terör örgütü ilan etmeye hazırlandığı Palestine Action'a destek için kaleme alınan mektuba imza attı.

Mektupta, Palestine Action'ın İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemlerine dikkat çekilerek, "Palestine Action, soykırımı durdurmak için müdahalede bulunuyor. Hayatları kurtarmak için çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin grubu yasaklama girişimine tepki gösterilen mektupta, "Şiddet içermeyen doğrudan eylemleri 'terörizm' olarak nitelemek saldırgan bir dildir ve demokrasiye saldırıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, Palestine Action'ı yasaklama girişiminin ülke için tehdit oluşturduğu vurgulanarak, "Hükümeti, Palestine Action'ı yasaklama girişiminden geri dönmeye ve İsrail'i silahlandırmayı durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hükümete hitaben yazılan mektuba, ünlü İngiliz müzik gruplarından Pink Floyd'un solisti Waters, Massive Attack üyesi Naja, The Crown dizisi oyuncusu Abdalla, Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Swinton ve BAFTA ödüllü oyuncu Stevenson gibi isimler imza attı.

Palestine Action üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin Oxfordshire'daki RAF Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın piste de püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.