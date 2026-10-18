Sanayi ve Maden Bankası İran Ulusal Petrol Şirketinin hesaplarını ikinci kez dondurdu

İran'da devlete ait Sanayi ve Maden Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesaplarını ikinci kez dondurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansında yer alan habere göre, Sanayi ve Maden Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesaplarını dondurdu.

Haberde, söz konusu işlemin gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken, Sanayi ve Maden Bankası ağustos ayında da borçları nedeniyle İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesaplarını dondurmuştu.

İran Ulusal Petrol Şirketinden ismi açıklanmayan bir yetkili, hesapların dondurulması kararıyla birlikte şirket çalışanlarının ve emeklilerin maaş ödemelerinde sorunlar yaşandığını söyledi.

İran'ın petrol ve doğal gaz sektöründeki ana devlet şirketi olan İran Ulusal Petrol Şirketi, ABD'nin tek taraflı yaptırım listelerinde kapsamlı şekilde yer alıyor.