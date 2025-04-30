Sancaktepe'de İş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de İş Merkezinde Yangın

Sancaktepe'de bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

30.04.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Merve Mahallesi Bengisu Sokak'ta 6 bin metrekarelik alana sahip 3 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmadı. İtfaiyenin 48 araç ve 122 personelle müdahale ettiği yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen cisim nedeniyle yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Bir ay önce 'Kaçak yapılaşma var' diye uyarılmış bir yer"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yangına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yeğin, saat 07.10'da içerisinde ahşap, plastik doğrama ve ayakkabı üretimi atölyeleri ile elyaf depolama alanı olmak üzere 4 ayrı işletmenin olduğu İstanbul İş Merkezi'nde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü belirtti.

Yangına itfaiyenin müdahale ettiğini, çevre ilçelerden su tankerlerinin de destek için geldiğini aktaran Yeğin, herhangi bir can kaybının olmamasının ve alevlerin başka yerlere sıçramamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yeğin, iş merkezinin 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, alevlerin binanın yüzde 80'ine yayıldığını ve büyük bir hasar oluştuğunu söyledi.

Önlem almanın önemini vurgulayarak, sürekli denetimler yaptıklarını kaydeden Yeğin, "Özellikle Bolu yangınından sonra bu fabrika da bir ay öncesinde 'Kaçak yapılaşma var yangının çıktığı bölgede' diye uyarılmış bir yer. Ne yazık ki birçok meseleden ders alamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Acil Durum, Belediye, Güvenlik, istanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de İş Merkezinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de İş Merkezinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.