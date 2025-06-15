Sancaktepe'de Spor Parkı Açıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Spor Parkı Açıldı

Sancaktepe\'de Spor Parkı Açıldı
15.06.2025 12:39
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Sancaktepe Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı'nı açarak halka sundu.

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parka, kısa süre önce hayatını kaybeden sanatçı ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ismi verildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımı tamamlanan Veysel Karani Mahallesi Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı, Sarıgazi Nazım Hikmet Parkı ve Fatih Mahallesi Şiir Sokak Parkı için toplu açılış töreni düzenlendi. Veysel Karani Mahallesi Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı'nda düzenlenen açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve ağabeyi Ali Önder ile çok sayıda Sancaktepeli vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Sırrı Süreyya Önder'in ağabeyi Ali Önder, "Ağabeyimizin adının böylesine güzel bir semtte böylesine güzel bir parka verilmesi bizi onore etmiştir. Emeği geçen herkese, ailem adına çok teşekkür ediyorum. Parkı gördüğümüz andan itibaren bizde bıraktığı intiba; barışa giden yol bu parkta başlayacak. Sembolik değerinden de ziyade bir ağırlık teşkil ediyor. Pırıl pırıl gençler, bu güzel çocuklar bu parkta her türlü aktivite içerisinde bulunurken, bizim için anlamı barışın Sancaktepe'den başlayacağına dair. Bu oluşumda emeği geçen tüm emekçilere, parkın yapımında katkıları olan Belediye Başkanımıza, meclis üyelerine herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sağ olsun Sancaktepelileri biz biraz yoruyoruz. Her hafta, iki haftada bir açılışlar yapıyoruz, yeni temel atmalar gerçekleştiriyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinize bu konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de Sancaktepe'nin 3 ayrı mahallesinde; Veysel Karani Mahallesi, Fatih Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde, 3 yeni parkı çocuklarımızın ve Sancaktepelilerin hizmetine açıyoruz. İçinde bulunduğumuz park Veysel Karani Mahalleleri'nin merkezi noktalarından birinde. Hemen yanında 2 büyük okulumuz var. Binlerce öğrencimiz burada eğitim almaya gayret gösteriyor. Yine hemen yan tarafta, belediyemize ait çok güzel bir kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve bilgi evimiz bulunuyor. Yani gün içinde binlerce yavrumuzun, evladımızın geldiği bir nokta. Bu iki merkezin tam ortasında, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Bugün de tamamladık. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla temelini attığımız 15 projeyi, inşaat çalışmasını başlatmıştık. Bu 15 projeden 3'ünü bugün açmak nasip oldu. Bu park, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve küçük bir otopark bulunuyor. Bu güzel yaşam alanını binlerce, on binlerce yavrumuz keyifle kullanacak. Yine Fatih mahallemizde, bin beş yüz metrekarelik bir alanda güzel bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Nazım Hikmet Parkımızı da İnönü Mahallesi'nde çocuklarımızın ve halkımızın hizmetine sunduk. Daha fazlasını da yapıyoruz."

Başkan Yeğin, "Seçim öncesinde Sancaktepe halkına ne söylediysek bir bir yerine getiriyoruz. '6 tane mahalle evleri yapacağız' dedik, şu an 3 tanesini tamamlamak üzereyiz, 2 tanesinin açılışını gerçekleştirdik. "Her mahallede en az bir kreş yapacağız" dedik, şu an 8 kreş inşaatımız devam ediyor, 8 kreşte de eğitim faaliyetleri sürüyor. Yani 19 mahallemizin 16'sında, bu sene sonra itibarıyla kreşlerimiz çocuklarımıza hizmet verecek. '8 tane sağlık ocağı yapacağız' dedik, şu an 4 tanesinin inşaatını tamamladık. '2 tane spor salonu yapacağız' demiştik, 2 bölgede spor salonu inşaatlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde, yeşil alan oranını mevcut durumun 2 katına çıkaracağız demiştik. 250 bin metrekare olan yeşil alanı şu an 350 bin metrekareye çıkarmış durumdayız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Spor Parkı Açıldı - Son Dakika

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