Sanchez'den Elektrik Kesintisi Açıklaması - Son Dakika
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Sanchez'den Elektrik Kesintisi Açıklaması

İspanya Başbakanı Sanchez, ülke genelindeki elektrik kesintisinin nedenini araştıracaklarını duyurdu.

29.04.2025 15:14
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün yaşanan ve yaklaşık 10 saat süren ülke genelindeki elektrik kesintisiyle ilgili "İspanya şanslı bir şekilde krizin en kötüsünü geride bıraktı. Tam normalleşmeye yakın." dedi.

Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da yerel saatle 12.33'de 5 saniyelik bir enerji kaybının genel kesintiye neden olduğunu vurgulayan Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"Ne olduğunu anlamaya ve bunun bir daha tekrarlanmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Araştırdığımız konu bu 5 saniyede ne olduğudur. Çok karışlık bir durum ve vatandaşların bu ince detayın farkında olmalı. Ekolojik Geçiş Bakanlığının liderliğinde kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmaları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak. Siber saldırı, terör, hiçbir hipotezi dışarıda bırakmıyoruz."

"Dün yaşananlar asla bir daha yaşanmamalı." diyen Sanchez, konunun tüm ayrıntılarıyla, tamamen sebebi belli olana kadar araştırılacağını, özel işletmecilerden konuyla ilgili sorumluluklarını talep edeceklerini, ayrıca AB ve Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden teknik analiz istediklerini söyledi.

Elektrik kesintisinin nükleer enerji eksikliğinden kaynaklandığı iddiasının "yalan veya cahillik" ifadeleriyle, doğru olmadığını ifade eden Sanchez, "İspanyol hükümeti bu meseleyi derinlemesine araştıracak ve bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için gerekli reformları ve önlemleri uygulayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İspanya Başbakanı, ülkeye tekrar elektrik verilmesinin dış destekle sağlandığını belirterek, "Fransa ve Fas'ın tedarikleri sayesinde enerji kaynaklarımız toparlandı." şeklinde konuştu.

Sanchez, "İspanya'nın son 24 saatte gösterdiği en önemli şey, elektrik sisteminin hızla onarılmasının yanı sıra, hayranlık uyandıran bir nüfusa sahip olduğudur. Dün ülkemiz bir kez daha kritik bir durumla karşı karşıya kaldı ve vatandaşlarımızın tepkisi, dayanışması, birlikteliği, sivil sorumluluğu üst düzeydeydi." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan elektrik kesintisinin terörist bir saldırı olup olmadığının ortaya çıkması için Ulusal Mahkeme'de soruşturma açılmasını, "demokratik bir adım" olarak yorumlayan Sanchez, "İspanya dün çok zor bir geçirdi. Dün yaşanan olay düşük düzeyde sayılabilecek bir enerji talebinin olduğu anda oldu. Olağanüstü bir durum oldu. Çünkü tam normalliğin olduğu olağan bir günde yaşandı. Bu yüzden temkinli olmalıyız. Hiçbir varsayım dışarıda bırakılamaz." dedi.

Sanchez mevcut durumda, ülke genelinde normalleşmenin sağlandığını, hastanelerde, eczanelerde, sağlık merkezlerinde gece boyunca hiçbir sorun yaşanmadığını, eğitim, finans sektörü ve KOBİlerin açık olduğunu, telekomünikasyon hizmetinin yüzde 90 düzeyinde çalıştığını, havaalanları ve otoyolların tam normallikte olduğunu, 35 binden fazla yolcunun mağdur olduğu tren seferlerinin de bazı noktalarda sorunlar devam etse de büyük ölçüde çalışır durumda olduğunu kaydetti.

Enerji krizinden dolayı dün 8 özerk yönetimde ilan edilen 3. düzeydeki olağanüstü acil durumun gün içinde 2. seviyeye düşürüleceği bilgisini veren Sanchez, "turizm sektörünün bu krizden etkilenmeyeceğini" savundu.

Sanchez, önceliklerinin elektrik sisteminin sağlamlığının yüzde 100 garanti edilmesi olduğunu, bunun için kalabalık bir grubun çalıştığını, anormal bir durum olmaması halinde enerji sektörünün yarın tam normallikte çalışacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İspanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Elektrik Kesintisi Açıklaması - Son Dakika

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