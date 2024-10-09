Sanchez'den Göç Anlaşması İçin Çağrı - Son Dakika
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Sanchez'den Göç Anlaşması İçin Çağrı

İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den göç anlaşmasının 2025'te yürürlüğe girmesini talep edecek.

09.10.2024 14:48
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB), Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen göç ve iltica anlaşmasının, öne çekilerek 2025 yazından itibaren uygulanmasını isteyeceğini açıkladı.

İspanya'da son yıllarda artan düzensiz göçmen akınlarının etkisiyle ilk defa anketlerde İspanyolların en çok endişe duyduğu konularda ilk sıraya çıkan göç, bugün İspanya Meclisinde tartışıldı.

Başbakan Sanchez, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "düzensiz göç ile mücadelenin tüm AB'nin etkili bir şekilde, ortak sorumlulukla ve destekleyici bir politika uygulamasıyla sağlanacağını" ifade etti.

Sanchez, düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımını da planlayan, geçen yıl İspanya'nın AB dönem başkanlığında kabul edilen ve normal şartlarda Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen Göç ve İltica Anlaşması'nın 2025 yazında yürürlüğe girmesini AB Komisyonundan talep edeceklerini duyurdu.

Sanchez'den göç sorunuyla ilgili sağ ve aşırı sağ partilere sert tepki

İspanya Başbakanı, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri göç sorununda "yalan haberler yaymakla" suçlayarak, İspanya'nın gerek ekonomisi gerek demografisi için göçmenlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Sanchez, "Sağı ve aşırı sağı ilgilendiren tek şey, bu konuyu toplumsal alarm yaratmak için kullanmaktır. Böylece diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sandıklarda kendilerine kapatılan kapıları korkuyla açmaya çalışıyorlar. Göçmenleri şeytanlaştırmayalım." şeklinde konuştu.

İspanya'nın sosyalist Başbakanı şu ifadeleri kullandı:

"Göçmenler ne iyidir ne de kötüdür. Erdemleriyle, kusurlarıyla, hayalleriyle, korkularıyla insandırlar. Göç hakkında konuştuğumuzda mitleri tartışıyoruz, bu da bu mücadeleyi kazanmayı çok zorlaştırıyor. Sağ ve aşırı sağın tavrı açıktır. Deniz Kuvvetlerinin düzensiz göçmenlere yardım etmeyi bırakmasını ve onları batırmalarını istiyor. Göçmen kamplarını çalışma kamplarına dönüştürmek istiyorlar. İspanya açık ve müreffeh bir ülke ile kapalı ve fakir bir ülke arasında seçim yapmak zorunda." dedi.

Sanchez ayrıca koalisyon hükümetinin hazırladığı "Entegrasyon ve Kültürler Arası Bir Arada Yaşama için Ulusal Planı gelecek haftalarda yürürlüğe koyacaklarını ve kasımda Yabancı Yasası'nda değişiklik paketinin Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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