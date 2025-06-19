Sanchez'den NATO'ya Sert Yanıt

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayrılmasına ilişkin önerisini reddetti.

Sanchez, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'ye mektup göndererek, savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasına ilişkin talebe karşı çıktı.

İspanyol basınına yansıyan mektupta Sanchez, "savunma harcamalarının artırılmasına yönelik her hükümetin istediği fedakarlığı yapmasının meşru bir hak olduğunu ancak İspanya'nın egemen bir müttefik olarak bunu yapmamayı seçtiğini" ifade etti.

Sanchez, savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine denk gelen bir hedefe bağlamanın İspanya için "sadece mantıksız olmakla kalmayıp, aynı zamanda ters etki yaratacağını" savundu.

İspanya Başbakanı, Lahey Zirvesi bildirisine "harcama hedefini isteğe bağlı hale getirecek veya İspanya'yı yüzde 5 hedefinin uygulanmasından hariç tutacak daha esnek bir formül eklenmesi" önerisini getirdi.

Savunma harcamaları için GSYİH'nin yüzde 5'i koşulu getirilmesinin İspanya'nın "refah devleti ve dünya görüşüyle bağdaşmadığını" vurgulayan Sanchez, ayrıca İspanya'nın NATO'ya olan taahhütlerini yerine getirmesi için bunun gerekli olmadığını söyledi.

İspanya Başbakanı, GSYİH'nin yüzde 5'e çıkarılması önerisinin "artan borç, enflasyonist baskılar ve yatırımın yönlendirilmesi yoluyla ekonomik büyümeyi yavaşlatacak bir adım olduğunu" ifade etti.

Sanchez her şeye rağmen, İspanya'nın NATO'ya olan tam bağlılığını vurguladığı mektupta, ülkesinin gelecek yıllarda da NATO'daki görevini yerine getirmeye devam edeceğini ve Avrupa güvenlik mimarisine aktif olarak katkıda bulunacağını" garanti etti.

İspanya hükümeti geçen aylarda aldığı kararla, ülkesinin mevcut durumda GSYİH'nin yüzde 1,51'ine denk gelen savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkaracağını duyurmuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak üyesi ülkelere hitaben "Yeni hedeflere ulaşmak ve NATO şemsiyesi altındaki 1 milyar vatandaşı korumak için gerekli bir adım." diyerek, 2029'a kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasını istemiş ve bunun doğrudan askeri harcamalar (yüzde 3,5) ile güvenlik ve stratejik odaklar (yüzde 1,5) arasında dağıtılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Rutte'ye benzer şekilde, NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarına yönelik taleplerini sıkça dile getiriyor.