Sanchez'den Trump'a Gümrük Çağrısı

MADRİD, 29 Mart (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'a yeni gümrük vergilerini "gözden geçirmesi" ve "anlamsız" diye nitelendirdiği ticaret savaşına son vermesi çağrısında bulundu.

Sanchez, Trump'ın " Avrupa Birliği'ne şimdiye kadar uygulanan en yüksek gümrük vergilerini" onaylamasından iki gün sonra cuma günü Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Washington'dan yeniden diyalog sürecine dönmesini istedi.

Sanchez, "ABD yönetimini bir kez daha yeniden düşünmeye, Avrupa Komisyonu ile diyaloğa girmeye ve bu anlamsız eylemi durdurmaya çağırıyorum" dedi.

Trump çarşamba günü ABD'ye ithal edilen tüm araçlara ve yabancı menşeli otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

"Ticaret savaşının kimseye faydası yok" diyen Sanchez, İspanya'nın "Avrupalı ortakları ile koordineli şekilde karşılık vereceğini" vurguladı.

Sanchez, "Bir ticaret gücü olarak Avrupa Birliği, ABD yönetiminin pervasız eylemlerine karşılık verme kapasitesine sahiptir. Bazılarının duvarları yükselttiği yerde biz yeni ittifaklar kurarız" ifadelerini kullandı.