SANKO Öğrencilerinden Felsefe Başarısı

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SANKO Okulları 11. sınıf öğrencisi Ceren Sevimli ile Elif Ece Yıldırım, Uluslararası Baltık Denizi Felsefe Deneme Yarışmasında derece elde etti.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi pek çok ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada, katılımcılara filozoflara ait kısa İngilizce metinler sunuldu. Öğrencilerden, bu metinlerden yola çıkarak yaratıcı ve özgün felsefi makaleler yazmaları istendi.

Yarışmada, Ceren Sevimli dünya birinciliği, Elif Ece Yıldırım ise onur ödülü kazandı.