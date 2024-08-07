Şanlıurfa'da 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı

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1) ŞANLIURFA'DA 3 ÇOCUĞA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

ŞANLIURFA'da, yoldan geçen 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı gören kadının, köpekleri uzaklaştırıp çocukları kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı. Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı. Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye sanayi kaydedildi.