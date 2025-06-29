Şanlıurfa’da 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda 32 kilogram esrar ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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