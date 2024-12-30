Şanlıurfa'da 5 Kilogram Altın Gasbedildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 Kilogram Altın Gasbedildi, 9 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa\'da 5 Kilogram Altın Gasbedildi, 9 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesinden 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın gasbedilmesi olayıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı. Olay sonrası başlatılan bir aylık çalışma neticesinde şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

30.12.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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ŞANLIURFA'da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altını gasbedilmesine ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Kasım tarihinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Bileziğe dönüştürülen 5 kilogram külçe altın, kuyumcu atölyesi çalışanları İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan tarafından sahibine teslim edilmek üzere teslim alındı. Atölye merdivenlerinde güvenlik kamerasının bulunmadığı bir noktada, maskeli ve silahlı 2 kişi, Kayan kardeşlere saldırarak altın bilezikleri gasbetti. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki altını çalan şüpheliler, motosikletle kaçtı.

BİR AYLIK ÇALIŞMAYLA ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattığı bir aylık çalışma sonucunda, şüphelileri tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla isimleri açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 5 Kilogram Altın Gasbedildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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