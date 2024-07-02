Şanlıurfa\'da Anız Yakana 14 Milyon TL Cezası

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ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak , kentte anız yakarak çevre ve ekosisteme zarar veren 206 kişiye 14 milyon TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde son günlerde artan anız yangınlarına karşı denetimler sürüyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Vali Şıldak, anız yakmanın ekolojik dengeyi bozduğunu, bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olduğunu ifade etti. Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara cezai işlem uygulandığını duyuran Vali Şıldak, "Son 2 haftalık dönemde 206 kişi hakkında toplam 15 bin 715 dekar alanın anız yakma sonucunda zarar görmesi üzerine yaklaşık 14 milyon TL para cezası uygulandı. Bu konuda kontrol ve denetimler aralıksız olarak sürecek, anız yakanlar cezasız bırakılmayacak" dedi.