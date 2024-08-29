Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada ikizler öldü

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut (48) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut ve 1'i kadın 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiz kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirledi. 4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane çevresinde önlem alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.