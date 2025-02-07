Şanlıurfa'da Asayiş Toplantısı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.???????

Toplantıda konuşan Şıldak, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına ayrı bir önem verdiklerini aktararak ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 1129 suçlunun yakalandığını belirtti.

Kentin huzuru ve esenliği noktasında bütün birimlerin üstün bir görev anlayışıyla çalıştıklarını belirten Şıldak, "Burada yaptığımız ezbere, gelişi güzel tedbirler uygulamak yerine ilin ihtiyaçlarına ve gerçek durumuna karşılık verecek güvenlik ve asayiş metotları geliştirmek, planlı çalışmalar yapmak suretiyle doğru bir yol aldığımızı görmekteyiz." dedi.