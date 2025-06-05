Şanlıurfa\'da Bayram Denetimleri

Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, pastane, mağazalar ile bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin düzenli olarak yaptıkları denetimleri Kurban Bayramıyla birlikte arttırdıkları belirtildi.

Bu kapsamda 21 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında kent genelindeki market, lokanta, pastane ve giyim ürünleri satan 1709 işletmede yapılan denetimlerde 38 bin 328 ürün incelendi. Denetimlerde 72 işletmeye 481 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.