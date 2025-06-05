Şanlıurfa'da Çiftçiler Kuraklıkla Baş Edemiyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çiftçiler Kuraklıkla Baş Edemiyor

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05.06.2025 12:03
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Şanlıurfa\'da Çiftçiler Kuraklıkla Baş Edemiyor
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CHP'li Ferhat Karadağ, kuraklık ve don felaketlerinin Şanlıurfa'da tarımda büyük kayba yol açtığını belirtti.

(ŞANLIURFA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, kuraklık, don ve dolu felaketlerinin tarım kentinde büyük mağduriyet yarattığını, 1,8 milyon dönüm tarım alanının yüzde 90'ının hasat veremediğini belirtti. Karadağ, "Üretici destek bekliyor, TARSİM, Toprak Mahsulleri Ofisi, elektrik sorunu ve kayyum yönetimi çiftçiyi çıkmaza sürüklüyor" dedi.

Mercimekte Türkiye birincisi, arpa ve buğdayda da öncü illerden biri olan Şanlıurfa'da hasat dönemi bu yıl buruk başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, kuraklık nedeniyle Şanlıurfa çiftçisinin kaderine terk edildiğini vurguladı.

Kent genelinde özellikle kurak arazilerde ciddi rekolte kaybı yaşanıyor. Sulama imkanı olmayan bölgelerde, kuraklık ve don olayları üretimi neredeyse durma noktasına getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı, kuraklık ve çiftçinin yaşadığı zorluklarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, bölge çiftçisinin büyük mağduriyet yaşadığı belirtilirken, kuraklık ve don nedeniyle yaşanan kaybın kent ekonomisine etkisinin milyarlarca lirayı bulduğu ifade edildi. Sulama suyunun geç verilmesi, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamının yetersiz kalması, üreticiyi daha da çıkmaza sürüklüyor.

"Aşırı soğuk kavramı TARSİM poliçelerine dahil edilmediği için çiftçiler bu zarardan korunamadı"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir rapor hazırladık ve bugün basınla paylaştık çünkü çiftçimiz kuraklık, don ve dolu yağışlarından dolayı ciddi mağduriyetler yaşadı. Bugün Şanlıurfa'da kuru tarım hasadı başladı. 1 milyon 800 bin dönüm kuru tarım alanımız var. Bu alanın yüzde 80'i, hatta yüzde 90'ı hasat veremedi ve çiftçimiz tamamen zarar etti. Bunun da ülkemize ve kentimize zararı yaklaşık 10 milyar Türk Lirası.

TARSİM sigortalarına gelince; bu sene 61 ilimizde don felaketi yaşandığı için çiftçilerimiz büyük zarar gördü. Şanlıurfa bir tarım kenti olduğu için en büyük zararlardan birini buradaki çiftçiler yaşadı. Ancak aşırı soğuk kavramı TARSİM poliçelerine dahil edilmediği için çiftçiler bu zarardan korunamadı. Sigorta şirketlerinin bu konuda acilen önlem alması gerekiyor."

"Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı"

Karadağ, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yönelik eleştirilerde bulunarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı. Denge unsuru olmaktan da çıktı. Bugün adeta özel bir şirket gibi hükümete çalışıyor, hükümetin rant kapısı haline gelmiş durumda" dedi.

Karadağ, ayrıca elektrik kesintilerinin tarımı tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Elektrik kesintileri ve TEDAŞ'ın uygulamaları nedeniyle geçtiğimiz 2024 hasat döneminde 3 milyon 500 bin dönüm arazi ekilmedi. Bu sene de benzer şekilde ekilmeyecek. Toplamda 7 milyon dönüm arazi ekilmemiş olacak. Bu, ülke ekonomisi açısından 70 milyar TL'lik bir kayıp demektir" diye ifade etti.

Açıklamasında çözüm önerilerine de yer veren Karadağ, şu çağrıda bulundu:

"Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Çiftçiyi sübvanse edecek destekler verilmeli. Çiftçi diyor ki: 'Bir yıl zarar ettiğimde üç yıl kendime gelemiyorum.' Ziraat Bankası'na olan borçların üç yıla bölünüp faizinin silinmesi gerekiyor. 2026 yılında yeniden ürün ekebilmesi ve ülkeye katkı sağlayabilmesi için Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve ilgili kurumlar çiftçiye destek sunmalıdır. Sulama birlikleri kesinlikle yeniden çiftçilere devredilmelidir. Kayyum memur uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir. Mevcut hükümetten ve ilgili bakanlıklardan gerekli desteği görmediği için Türkiye çiftçisi adeta dünya çiftçisine ezdiriliyor. Savaş halindeki ülkelerdeki çiftçiler bile daha uygun şartlarda üretim yapabiliyorsa, bu bizim tarım politikalarımızın kötü olduğunun göstergesidir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Türkiye çiftçisini dünya çiftçisine ezdirmeye hakkınız yok. Ezdirmeyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Çiftçiler Kuraklıkla Baş Edemiyor - Son Dakika

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