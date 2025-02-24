Şanlıurfa'da Çiftçilere Don Uyarısı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çiftçilere Don Uyarısı

Ziraat mühendisleri, don olayına karşı çiftçileri ürünlerini korumaları için uyardı.

24.02.2025 23:24
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Şanlıurfa'da çiftçilere don olayı uyarısı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ziraat mühendisleri, son günlerde yaşanan don olayında çiftçilerin ürünlerini koruması yönünde uyarıda bulundu.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının son günlerde sıfırın altına düşmesiyle don olayı yaşandı. Don olayı sonrası ziraat mühendisleri, çiftçilerin ürünlerini koruması yönünde uyarıda bulundu. Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, don olayı sonrası açık alan ve seracılıkta yapılan tarım ile fıstık üretiminde meydana gelmesi muhtemel zararın önüne geçilmesi için yapılması gereken yöntemlere dikkat çekti. Bilgin, "Açık ve kapalı alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçilerin ısı dengesini koruması gerekiyor. Özellikle gece yarısından sabah saatlerine kadar kapalı üretimin yapıldığı alanlarda çeşitli ısıtıcılarla, ısı dengesinin koruması gerekiyor. Bunun yanı sıra don tuzu kullanılabilir. Yine aynı zamanda çiftçiler, zararlarını karşılamak için tarım sigortası yapmasında fayda vardır. Fıstık ağaçlarının don olayında korunması için de çeşitli rüzgar perdeleri kullanılarak ağaçlar korunabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Çiftçilere Don Uyarısı - Son Dakika

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