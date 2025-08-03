Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a mali destek sağlayanların ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, terör örgütüne mali destek sağlayan ve 5 milyon lirayı aşkın hesap hareketliliği bulunan DEAŞ üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi.