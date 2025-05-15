Şanlıurfa\'da Depo Yangını

Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa- Mardin kara yolu 10. kilometresi Ulubağ Mahallesi'nde içinde su malzemeleri bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen depoda hasar oluştu.
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