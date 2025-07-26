Şanlıurfa\'da Devrilen TIR Alev Aldı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR alev aldı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kaya'nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR'a müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.