Şanlıurfa\'da Fabrikada Yangın

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde eldiven imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kadıkendi Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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