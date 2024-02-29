Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa\'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş cezası olan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

29.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:32
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Haliliye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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