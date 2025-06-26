Şanlıurfa'da Gıda İhlali Cezası

Şanlıurfa'da bir gün önceki döneri satmaya çalıştığı tespit edilen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde gıda kontrol birimi ekipleri denetim yaptı.
Kontrollerde bir gün önceden kalmış döneri yeniden tüketime sunmak isteyen bir lokanta tespit edildi.
Hijyen kurallarını ihlal eden işletmeye 42 bin 76 lira ceza uygulandı.
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