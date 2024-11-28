Şanlıurfa'da 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen 2 adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?