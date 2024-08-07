Seyir halindeki kamyon şoförü binlerce voltluk akıma kapıldı - Son Dakika
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Seyir halindeki kamyon şoförü binlerce voltluk akıma kapıldı

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Şanlıurfa'da kamyon şoförü Mevlan Özden, aracın damperinin yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etmesi sonucu yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.08.2024 14:44
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Şanlıurfa'da bir kamyon şoförü, aracıyla yüksek gerilim hattının altında geçerken elektrik telleri dampere değdi. Binlerce voltluk akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

DAMPER ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDİNCE OLANLAR OLDU

Olay, sabah saatlerinde, Günışık Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyede çalışan Mevlan Özden, kamyonun damperinin yüksek gerilim hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı.

Yaralanan Özden, olayı görenlerin adrese çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Özden, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özden'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki kamyon şoförü binlerce voltluk akıma kapıldı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, İnceleme, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki kamyon şoförü binlerce voltluk akıma kapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Akçay: Allah rahmet eylesin, araçları üretirken bu ve benzeri konulara hele de iş makinelerinin elektrikle olan temas durumlarına dikkat edilmesi lazım ki kullanıcı zarar görmesin:( 22 0 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Ecel 11 5 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: ALLAH oldurmuş kader ecel. Damperli ALLAH açmış elektrik hatlarını ALLAH denmiş voltajı o vermiş. Kulun bir suçu yok ama cehennem var kulun iradesi yok ama? 3 11 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı: Zamanı gelmişti illaki bir sebep olacaktır 8 3 Yanıtla
  • erdal genc: arkadaşlar tabiki bir sebep olacak lâkin herşeye Allah böyle istedi ve böyle oldu demekte inanca hakarettir...bu örnekleri çoğaltabiliriz...tedbir bizden taktir Allah'tan...burada ben bir tedbir göremiyorum...kamyon üreticisinden tutunda şöförüne kadar bir sürü tedbirsizlik var sonuçta ortada... 4 0 Yanıtla

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