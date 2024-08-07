Seyir halindeki kamyon şoförü binlerce voltluk akıma kapıldı

erdal genc:

arkadaşlar tabiki bir sebep olacak lâkin herşeye Allah böyle istedi ve böyle oldu demekte inanca hakarettir...bu örnekleri çoğaltabiliriz...tedbir bizden taktir Allah'tan...burada ben bir tedbir göremiyorum...kamyon üreticisinden tutunda şöförüne kadar bir sürü tedbirsizlik var sonuçta ortada...