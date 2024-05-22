Şanlıurfa\'da kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.
İlçe kırsalında bulunan Şeyhçoban Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Yusuf Felhan (25) için 4 gün önce arama çalışması başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Felhan'ın cesedi bulundu.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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