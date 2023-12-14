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Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da okul çıkışı lise öğrencileri arasında çıkan 'yan baktın' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Karaçalı kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, Yakup K. ise yaralandı.

Şanlıurfa\'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
14.12.2023 - 11:19,
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Şanlıurfa'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Şanlıurfa, kavga, Olay, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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