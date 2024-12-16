Şanlıurfa\'da Metruk Binada Yangın Paniği

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ŞANLIURFA'da, metruk binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Karakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin bulunmadığı metruk binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı binanın çatısının tamamını sardı. Metrelerce yükseğe çıkan alevleri göreler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi zarara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA