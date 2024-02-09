Şanlıurfa'da Minibüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Minibüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa\'da Minibüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.02.2024 18:28
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.  Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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