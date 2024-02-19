Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçileri, şüpheli durumda olan 2 kişiyi üst araması yaparak kontrol etti. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

19.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:35
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Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üst aramasını yaptı.

Şahısların üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Haliliye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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