Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.
Öte yandan meteoroloji Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak şeklinde uyarıda bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 80. yıl dönümü, Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisiyle kutlandı. Sergide, Bakanlığın kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen tarihi görüşmeler, ziyaretler ve bakanların görev başındayken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Sergide ayrıca Kırgızistan'ın eski Ankara büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunduğu fotoğraflar da bulunuyor.
Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, bir yılda 2 bin 802 asansörün yıllık periyodik bakımının yapıldığını ifade etti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ve Belediye meclisi adayları, Makine Mühendisleri Odasına ziyarette bulundu.
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' kapsamında Han çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile Han'da nohut üretimi yapan 9 çiftçiye 60 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 600 kilogram tohum desteği sağlandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek moral veriyor. Şimşek, müzik yeteneğini çocukları mutlu etmek ve tedavilerine katkı sunmak için kullanıyor. Hemşirelik görevini yerine getirirken aynı zamanda müzikle destek olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, müziğin hastaların moral ve motivasyonunu artırdığını vurguluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?