Şanlıurfa\'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.